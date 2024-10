Governo e Sanesul investem R$ 11 milhões em saneamento no município de Pedro Gomes

Governo do Estado e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) concluíram mais uma etapa importante de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Pedro Gomes. O investimento de R$ 11 milhões foi financiado integralmente com recursos próprios da Sanesul, integrando o Programa Avançar Cidades, e promete trazer melhorias na infraestrutura de saneamento que faz a coleta e o tratamento do esgoto doméstico.

O projeto incluiu nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), para que atenda a demanda e volume de resíduos que são produzidos na cidade.

Além disso, também foram executados 18,6 quilômetros de rede coletora de esgoto e 943 ligações domiciliares, deixando os imóveis devidamente conectados à rede, garantindo que o os bairros não tenham esgoto a céu aberto e mau cheiro.

Para que o esgoto chegue ao destino, também foi construída uma elevatória final e demais estruturas complementares que compõem este sistema.

Os bairros beneficiados nessa etapa de investimento foram o Jardim Nova Esperança, Gaspar de Oliveira Campos, as mediações do Sol Nascente e grande parte do Centro.

A expansão do sistema de esgotamento sanitário em Pedro Gomes, assim como nas demais cidades onde a Sanesul opera, faz parte da estratégia do Governo do Estado para cumprir com as metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento.

O Governo Estadual trabalha com o objetivo de assegurar que todos tenham acesso ao saneamento básico, que é tão importante para elevar a qualidade de vida nas cidades.

Segundo estudos, o saneamento não traz apenas os benefícios para a saúde pública, como garante um ambiente de desenvolvimento econômico em razão da valorização dos imóveis, atraindo investimentos, além de melhorar as condições ambientais urbanas.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destaca a importância desse recurso destinado ao saneamento de Pedro Gomes.

“Nosso objetivo é garantir que todos os sul-mato-grossenses tenham acesso ao serviço da coleta do esgoto. Esta é a conclusão de mais um projeto que está ligando diretamente a saúde e ao desenvolvimento dessa região”, afirma Marcílio. Ele também reafirmou o compromisso da empresa em cumprir os contratos e entregar as obras para a população que aguarda utilizar o serviço e usufruir dos benefícios.

Segundo o presidente, o compromisso da Sanesul busca superar as expectativas, visando promover um ambiente mais saudável e sustentável para todos os sul-mato-grossenses.

Cobertura da rede de esgoto nas cidades

Atualmente, a área de cobertura do esgotamento sanitário no Estado é de 63,36%, atendendo aproximadamente 1 milhão de pessoas. A projeção do governo para 2024 é aumentar a cobertura de esgoto para 70%, um passo significativo em direção à meta final de 98% dentro dos próximos sete anos.

O Avançar Cidades é um importante programa com investimentos que garantiram a implantação ou ampliação do sistema de esgotamento sanitário em 30 municípios atendidos pela Sanesul no Estado.

Com Gov MS