Governo de MS fortalece Taquarussu com investimentos de R$ 16,7 milhões

O Governo de Mato Grosso do Sul atua de maneira integrada em diversas áreas para contribuir com o crescimento econômico, garantindo emprego e renda à população, além de investir em infraestrutura para subsidiar atração de empresas e qualidade de vida em todas as regiões. No município de Taquarrussu, um dos menores do Estado, são investidos mais de R$ 16,7 milhões em pavimentação e drenagem, e ainda no bem-estar dos cidadãos com obras como a construção de uma ciclovia.

Em visita ao município nessa sexta-feira (14), o governador Eduardo Riedel destacou a importância dos investimentos em todos os municípios. “Estamos inaugurando a reforma do ginásio que é um importante equipamento para a população. Além da escola inovada, que vai melhorar o aprendizado dos alunos, e a ciclovia para o bem-estar e segurança das pessoas, lanço mais um conjunto de obras de pavimentação para o município”, disse Riedel.

Com recursos estaduais de mais de R$ 1,1 milhões aplicados por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), o Ginásio de Esportes Flávio Derzi foi totalmente reformado para garantir estrutura adequada para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de lazer.

Já na educação, foram investidos R$ 5,4 milhões na reconstrução da Escola Estadual Dr. Martinho Marques, para atender os 391 alunos. O local recebeu também todo mobiliário das salas de aula e refeitório, além de aparelhos de ar condicionado em todos os ambientes.

“Esta parceria com o Governo do Estado é muito importante para o desenvolvimento do município”, disse o prefeito de Taquarussu, Clóvis José do Nascimento. Mais uma obra entregue no município foi a da ciclovia, implantada junto a MS-473, no trecho que dá acesso à Usina Laguna, com investimentos estaduais no valor de mais de R$ 2,7 milhões.

Em Taquarussu também participaram da solenidade a primeira-dama Mônica Riedel, os secretários Hélio Daher (SED) e Eduardo Rocha (Casa Civil), os senadores Soraya Thronicke e Nelson Trad Filho, os deputados estaduais Mara Caseiro, Pedro Caravina e Roberto Hashioka, e autoridades estaduais e municipais.

MS Ativo

Como parte do programa MS Ativo Municipalismo, o Governo do Estado vai repassar mais de R$ 7,1 mi para que a Prefeitura de Taquarussu execute obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas município.

Por meio da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), o Governo do Estado intensifica parcerias com municípios e atua para melhorar a infraestrutura de todo o MS.

Já foram formalizados 124 convênios, que somam quase R$ 500 milhões por meio do programa que visa a cooperação entre o Governo do Estado e os municípios, fortalecendo parcerias para o desenvolvimento local.

Em 2024, o investimento planejado para obras de infraestrutura urbana, construção civil, estradas, pontes e vias vicinais, além de melhorias em energia e logística nos aeroportos e aeródromos municipais, deve alcançar R$ 2,8 bilhões.

Com informações do Gov MS