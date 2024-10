Gado é largado à morte em fazenda de Costa Rica sem água e comida

Equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) encontrou, em uma fazenda de Costa Rica, distante 336 quilômetros de Campo Grande, gado em condições precárias que estava largado à morte. No local não havia água e comida.

Os animais foram localizados após denúncia anônima. Quando os militares chegaram à propriedade, notaram que os bovinos estavam em uma vegetação completamente degradada, onde também não havia ração, silagem ou pastagem para alimentar e manter vivos os animais.

Como alternativa, o gado tentava beber água em um córrego localizado dentro da fazenda, mas muitos acabavam atolando no brejo, não conseguindo sair. Dessa forma, ficavam preso até a morte.

Os policiais encontraram 10 bovinos mortos e 13 hectares de APP (Área de Preservação Ambiental) degradados. Diante da situação, o produtor rural responsável pelo local foi multado em R$ 80 mil e deverá apresentar um Prada (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas).

