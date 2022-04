Fruto de investimento próprio da prefeitura, pacientes de Batayporã tem nova Casa de Apoio em Barretos

A Prefeitura de Batayporã iniciou ontem (7) as atividades da nova Casa de Apoio para os moradores do município em tratamento no Hospital do Amor de Barretos (SP), sendo fruto de investimentos próprios da prefeitura, a unidade também acolhe acompanhantes dos pacientes. O contrato tem vigência de um ano e valor total de R$ 48 mil.

O prefeito, Germino Roz disse que ” a inauguração de um espaço próprio era uma demanda antiga da população que viaja para o tratamento especializado.”

A antiga casa era compartilhada com usuários do município Angélica, que juntamente com Batayporã mantinha o serviço através de parceria.

“Somos gratos pela parceria e reconhecemos sua contribuição, mas agora vivemos um novo momento e podemos manter uma casa. Acredito que a dinâmica para os pacientes e seus acompanhantes será mais fácil. Particularmente, estou muito satisfeito em poder honrar um compromisso que fizemos com a população de Batayporã e proporcionar mais dignidade para os que travam essa batalha”, detalhou Germino.

Com informações da Prefeitura de Batayporã.