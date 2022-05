Em Três Lagoas, 4º edição do projeto “Vida na Praça” irá acontecer neste sábado

Neste sábado (7), irá acontecer a 4º edição do projeto “Vida na Praça” em Três Lagoas, município que fica a 334 quilômetros de Campo Grande. O evento irá trazer ao bairro Novo Oeste atividades esportivas, culturais e apresentações artísticas.

Esperando público com jovens, adultos e crianças, o projeto tem como objetivo levar os projetos culturais, incentivar às competições esportivas e abrir espaço para artistas locais, valorizando a utilização das praças recém-inauguradas na Cidade.

Prometendo fortalecer a gastronomia e o artesanato três-lagoense, o evento terá praça de alimentação, barracas de exposição e vendas de diversas peças produzidas por artesões da cidade.

Informações

O evento acontece a partir das 16h, na praça do Novo Oeste, localizada no cruzamento da Rua Abílio Campos (antiga Quixeramobim) com Avenida Milton César Damasceno.