Em operação da Polícia Civil, homem é preso acusado de estuprar a enteada

Em nova fase da operação Acalento, a Polícia Civil prendeu na sexta-feira (17), um homem de 40 anos de idade, acusado de prática de estupro de vulnerável contra sua enteada entre os anos de 2015 e 2019 em Corumbá, a aproximadamente 417 quilômetros de Campo Grande.

Após tomar ciência dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada no ano de 2020. Em Corumbá, durante a operação Acalento, a DAIJI (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso) de Corumbá prendeu oito homens enquadrados no mesmo tipo de crime.

Policiais civis estaduais prenderam 1.005 suspeitos de crimes contra crianças e adolescentes no país, durante a operação Acalento, entre o dia 4 de junho e a última sexta. A força-tarefa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A Polícia Civil cumpriu em Campo Grande e outros 1.047 municípios na última sexta, o ‘dia D’ da Operação Acalento. Em MS, a mobilização dos agentes visou cumprir 23 mandados de prisão contra pessoas envolvidas em crimes crimes de violência contra crianças e adolescentes.

De acordo com a delegada da DPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente), a Doutora Franciele Candotti "os condenados a prisão estão sendo detidos desde 4 de junho de 2021, com 40 mandados expedidos na época."

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)