Em Costa Rica pitbull ataca idosa e mata pinscher

Na última sexta-feira (13), uma idosa, de 71 anos, foi arrastada cerca de 3 metros por um pitbull solto na rua, enquanto passeava com seus dois cachorros da raça pinscher.

O caso aconteceu na Rua Avelina Paes Ananias, em Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações, a idosa tentou salvar os cachorros segurando eles em seu colo, mas o pitbull conseguiu morder os pinscher matando um e machucando muito o outro.

Durante o ataque a idosa também foi ferida pelo animal, mas foi socorrida por pessoas que passavam pelo local.

Moradores locais relataram que o dono do cachorro deixa o animal em seu estabelecimento para cuidar.

