Em Camapuã, conscientização a violência contra mulher é tema de palestra para alunos

A necessidade de falar sobre a violência contra a mulher é cada vez mais necessário na sociedade. Diante desse cenário, nesta manhã (05), em Camapuã, foi ministrado uma palestra sobre sobre a Lei Maria da Penha para alunos da Escola Estadual Camilo Bonfim.

A Polícia Militar, por meio da Sargento Divanir Ferreira da Silva, atendeu a uma solicitação da direção da Escola, visando conscientizar os alunos sobre a necessidade de ficar atento para a realidade da violência contra a mulher, bem como apontar soluções para o enfrentamento dessa triste realidade social.

Foram abordados temas como “medidas protetivas de urgência” e “feminicídio”, sendo explanado a respeito dos direitos das vítimas de violência doméstica, bem como o que fazer ao tomar conhecimento do crime de violência contra a mulher.

Os alunos também interagiram com a palestrante, questionando sobre as peculiaridades do serviço policial militar, sendo prontamente respondidos pela Sargento Divanir.

Com informações da Polícia Militar de MS.