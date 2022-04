Em Aquidauana, suspeito de posse ilegal de arma e agiotagem é preso em flagrante

A Polícia Civil de Aquidauna, nesta terça-feira (5), deu desdobramento na investigação contra crime de extorsão e agiotagem. Com mandado de busca e apreensão, prendeu o suspeito da investigação em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu por volta das 06h30 e foi desenvolvida pela equipe da 1º Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

De acordo com as informações levantadas, após representação relacionada a Inquérito Policial que investiga um homem já indiciado pela prática dos crimes de extorsão majorada pelo emprego de arma, disparo de arma de fogo, agiotagem e outros, os policiais civis realizaram diligências a fim de cumprir o mandado de busca e apreensão deferido pelo Poder Judiciário.

Durante as buscas, foi preso o morador do imóvel, flagrado ocultando dentro de um cesto de roupas sujas, uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38 da marca Smith Wesson, sem numeração aparente e sem registro. Além disso, os policiais encontraram na casa, 17 munições intactas do mesmo calibre.

Vale ressaltar que o objeto principal das buscas era a localização da arma de fogo, em tese, utilizada na prática do crime de extorsão relacionada a cobranças de dívidas com juros exorbitantes.

Com informações da Polícia Civil MS.