Dupla é presa por tráfico de drogas em MS

Nessa terça-feira (26), a ação conjunta entre o Setor de Investigações Gerais de Fátima do Sul e a Polícia Militar resultou na prisão de duas pessoas acusadas de envolvimento com tráfico de drogas.

Um dos envolvidos é um homem, de 23 anos, que estava com 20 gramas de cocaína e uma balança de precisão.

Ao ser questionado, o homem informou aos policiais o nome do fornecedor. Já a mulher, de 35 anos, que estava junto com ele, tinha aproximadamente trinta gramas de cocaína, com algumas delas separadas em porções para a venda.

Ao todo, foram apreendidas quase 50g de cocaína.

