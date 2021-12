Dourados completa 86 anos com apresentações musicais e culturais nesta segunda-feira

A prefeitura de Dourados divulgou cronograma de atrações para o aniversário da cidade, que está completando 86 anos nesta segunda-feira (20). O evento será na Praça Antônio João. A programação de aniversário acontece dentro das ações do “Dourados Brilha 2021”, com apresentações musicais e culturais.

A noite começa com apresentação da Orquestra Filarmônica Music&Hope, às 19h. Na sequência, homenagens com a participação especial do Papai Noel e encerra com o show da banda Amigos da Guarda. A Prefeitura preparou ainda uma surpresa para a população.

Os eventos serão realizadas na pista da Avenida Marcelino Pires, ao lado da Praça Antônio João, entre as ruas Presidente Vargas e a Nelson de Araújo, das 18h às 22h. Com a diminuição do fluxo de veículos, o espaço poderá ser utilizado de forma segura para o lazer com passeio de bicicletas, skate, patins e patinetes.

(Com assessoria)