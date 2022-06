Dourados: CCZ inicia campanha de vacinação antirrábica pela Vila Cachoeirinha

Começou hoje (6) em Dourados a Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação será feita de forma itinerante, e irá passar pelos bairros e distritos do município. Nesta primeira semana, os agentes atendem os animais de estimação dos moradores da Vila Cachoeirinha e imediações.

A vacina é reforço anual em dose única aplicada em cães e gatos com idade acima de três meses e a equipe “Iremos começar pelos bairros mais populosos, mas até o final do ano esperamos cobrir 100% do município, inclusive os distritos onde temos um volume grande de animais domésticos”, explica o médico veterinário Luís Carlos Luciano Júnior, coordenador do Centro de Controle de Zoonoses.

De acordo com Luciano, a estimativa é que Dourados tenha aproximadamente 65 mil cães e 25 mil gatos. “Nossa meta é vacinarmos pelo menos 80% desse total até o final deste ano”, explica.

Serviço: Embora a campanha passe pelos bairros, o CCZ mantém vacinação permanente, na rua Vicente Lara, 855, Jardim Guaicurus, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13 às 17h.

Com informações da Prefeitura de Dourados