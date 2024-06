Discussão por pensão alimentícia foi estopim que levou a morte de garota de programa

Durante o final da tarde de última segunda-feira (24), a Polícia Civil divulgou informações sobre o caso que resultou na morte de uma garota de programa e deixou gravemente ferida.

O autor recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado por: destruição, subtração ou ocultação de cadáver; feminicídio; feminicídio tentado, violência doméstica e familiar na forma tentada e fraude processual, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Embora o idoso tenha ficado em silêncio sobre o caso em si, ele falou na delegacia que teria uma filha de menos de dois anos de idade com a vítima sobrevivente, mas que não está registrada no nome dele.

No entanto, o autor e a vítima sobrevivente Franciele Franco da Silva, de 27 anos teriam discutido por conta da pensão da filha e ele acabou atirando nela, que se fingiu de morta e também em Jennifer Gimemes Morgenrotti, de 22 anos que levou um tiro na nuca e morreu na hora.

Logo após o crime o autor teria pegado uma carriola, colocado o corpo da vítima fatal e levado para a mata. Enquanto isso, a outra vítima, que se fingiu de morta, conseguiu sair correndo e pedir socorro em propriedades vizinhas. Ela foi socorrida, encaminhada ao hospital local e posteriormente teve que ser transferida para a capital, com hematoma extenso na coxa direita, sinais de esganadura no pescoço, escoriações nos membros superiores e corte contuso na mão direita.

A vítima fatal foi encontrada pelos policiais, ocultada na mata, em decúbito dorsal, ensanguentada e com lesão aparente no seio direito. A arma de fogo utilizada no crime, uma espingarda de calibre .22, foi localizada dentro do guarda-roupas do autor, com munições e luneta, sendo devidamente apreendida.

Os pertences das vítimas foram dispensados em meio a entulho, atrás da casa do autor. Para atrapalhar as investigações, o ele tentou alterar a cena do crime e também desligou as por um período o circuito de câmeras de monitoramento do local.

As ultimas informações são de que a vítima sobrevivente já recebeu alta e não corre mais risco de morte.

