Detran abre leilão em Dourados com Renault Kwid como destaque

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abriu na última quinta-feira, dia 17 de outubro, às 09 horas (horário de Mato Grosso do Sul) um novo certame oferecendo veículos de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis.

São veículos apreendidos nas cidades de Amambai, Batayporã, Caarapó, Deodápolis, Dourados, Glória de Dourados, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante e Sete Quedas. O leiloeiro oficial é Rodrigo Schmitz e o certame está aberto no site www.hammer.lel.br e os lances podem ser dados até o dia 01 de novembro às 8h (horário de Mato Grosso do Sul).

A visita aos lotes poderá ser feita nos dias 29, 30 e 31 de outubro das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30 no pátio da Autotran de Dourados que fica na rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, nº 51 no bairro Jardim Colibri.

Nos veículos de circulação são ofertados 136 lotes de veículos sendo 111 motocicletas e 25 automóveis. O destaque é o Renault Kwid ano 2019 cor branca com lance inicial de R$ 9.950,00 e uma Honda CG 160 Start 2018 na cor preta com lance inicial de 2.888,00.

Já as sucatas que estão em ofertas são divididas em duas categorias, as aproveitáveis e as inservíveis. Nas aproveitáveis são ofertados 58 lotes de veículos, sendo 66 motocicletas e 45 automóveis e apenas pessoas jurídicas, previamente cadastradas em qualquer Detran do país podem ofertar lances.

Nas sucatas inservíveis, é ofertado um lote contendo 96 motocicletas e 08 automóveis que juntos, pesam aproximadamente 15.840 Kg de material ferroso. Nesta categoria, apenas pessoas jurídicas que operam no ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem e previamente cadastradas no Detran-MS pode fazer oferta de lances.

