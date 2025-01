Criança de três anos morre após se afogar em bebedouro para cavalos em Caarapó

Criança de três anos morreu, na tarde dessa quarta-feira (1), em Caarapó, distante 274 quilômetros de Campo Grande, após se afogar em um tanque destinado como bebedouro para cavalos, na propriedade rural em que morava com a família.

Conforme informações, o menino, que possui síndrome de down, estava brincando no quintal enquanto a mãe e o irmão mais velho estavam na parte de dentro da casa. Quando a outra criança saiu para fora, encontrou o pequeno submerso no tanque, que possui cerca de 1 metro de profundidade.

A vítima foi levada às pressas para o hospital da cidade, mas quando chegou ao local, já estava sem vida, apesar dos esforços de médicos e militares do Corpo de Bombeiros que estavam na unidade de saúde.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e, até o momento, não foi realizada perícia no local, uma vez que o menino foi levado para o hospital e a cena do acidente modificada.

