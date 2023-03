Coordenador Estadual de vetores alerta sobre falta de inseticida para fumacê

O coordenador Estadual de Controle de Vetores, Mauro Lucio Rosário, emitiu nota as secretarias municipais de Saúde nesta última quinta-feira (16), informando sobre a ausência de inseticidas em todo o território nacional, que está impossibilitando os trabalhos de fumacê no Estado e pediu compreensão e ajuda.

O secretário alertou para que as prefeituras não tomem providências sozinhas. “o estado e nem os municípios deverão fazer aquisições de qualquer inseticida. A responsabilidade de aquisição é exclusiva do Ministério da Saúde, tendo em vista que antes das aquisições, os insumos deverão passar por várias análises, de forma a garantir sua eficácia na eliminação vetorial e na garantia que não causará danos ambientais que também é de nossa responsabilidade. O Ministério da Saúde está finalizando a aquisição e logo estará disponibilizando”.

A recomendação do setor é que os ‘municípios deverão intensificar as ações de manejo ambiental, com objetivo de minimizar as ocorrências de casos e proliferação vetorial’.

A secretária de Saúde de Bonito, Ana Carolina Colla, detalha que as ações de controle do mosquito Aedes Aegypt já foram intensificadas no município, com visitas domiciliares dos agentes de saúde, mutirões de limpeza nos bairros e campanhas informativas.

“O fumacê é um grande aliado no controle do mosquito e tem feito muita falta, como consequência disso e aliado a grande quantidade de chuva que estamos registrando, o número de casos de dengue aumentou significativamente, não apenas em Bonito nos demais municípios de MS. Nós enquanto Poder Público intensificamos as ações nos imóveis, temos agentes andando nas casas, eliminando focos e mapeando os casos, bem como as equipes da Secretaria de Obras fazendo a limpeza constante dos terrenos públicos e ajudando a população como a remoção do lixo mais pesado, mas precisamos muito mesmo da ajuda dos moradores, para cuidarem rigorosamente de seus quintais e não deixarem nenhum recipiente que possa se tornar criadouro do mosquito”.

