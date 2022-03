Com reajuste aprovado, professores retomam as aulas na Rede Municipal de Corumbá

Após a paralisação nacional dos professores em defesa da educação, que ocorreu ontem (16), e a aprovação do reajuste salarial, escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Corumbá retomam hoje (17), as aulas presenciais em todo o município. As aulas presenciais no município retornam no dia 21 de fevereiro

Na tarde de ontem, o prefeito Marcelo Iunes (PSDB), assinou a Lei Complementar 291, que concede reajuste de 6,42% aos professores da Reme. Com a aprovação, professores em início de carreira passam a receber R$ 2.388,25 para 20 horas de trabalho semanal. Para 40 horas, o salário base previsto é de R$ 4.776,50, valor 24,21% maior que o estabelecido pelo Piso Nacional.

O reajuste foi instituído pela Portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro deste ano, que prevê o Piso Salarial de e R$ 3.845,63 aos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica para 2022,o valor corresponde a jornada de 40 horas de trabalho semanal.

Além do reajuste, o prefeito Marcelo Iunes anunciou que irá corrigir os rendimentos de todas as categorias em 9,94%.

“Esse reajuste de 9,94% seria referente ao ano 2020/2021. Já para o ano 2021/2022, ainda estamos aguardando o IPCA do período, mas já estamos estudando as formas de aplicar esse valor a todos os servidores de carreira sem comprometer o andamento da máquina pública”, destacou o secretário municipal de Gestão e Planejamento, Eduardo Iunes.

De acordo com a prefeitura de Corumbá, o Município trabalha com um reajuste entre 11% e 12%, que deve ser escalonado ao longo do ano.

Com informações da assessoria.