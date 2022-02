Com medida protetiva, mulher é perseguida e baleada por ex-companheiro em Corumbá

Uma Mulher de 29 anos, sofreu tentativa de feminicídio no distrito de Albuquerque que fica 65 quilômetros de Corumbá. Ela foi baleada pelo ex-companheiro, de 38 anos na manhã de domingo (27).

Ferida a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento, no hospital a vítima relatou à equipe da Polícia Civil que seguia para o trabalho, entre 07h e 08h, em sua moto, quando foi surpreendida pelo acusado, que saiu de um matagal e mandou que ela parasse, apontando uma arma de fogo em sua direção.

Segundo O Diário Corumbaense a mulher com medo acelerou a motocicleta, mas o ex atirou e a atingiu no braço. A vítima também disse que o relacionamento com o autor é conturbado e, diante disso, foi verificado no sistema SIGO alguns boletins de ocorrência registrados por ela contra o ex.

Também foi constatada a existência de uma medida protetiva, justamente em razão do comportamento violento do acusado.

A vítima permaneceu na Santa Casa, recebendo atendimento médico. Uma equipe da Polícia Civil procura pelo suspeito.

A perícia científica e a Polícia Militar também foram acionadas para atender a ocorrência, registrada como feminicídio na forma tentada e violência doméstica.