Carro capota em cruzamento que matou idosa no ano passado

Um carro capotou e precisou ser retirado por guincho após uma colisão no cruzamento das ruas Monte Alegre e Benjamin Constant, em Dourados, a 200km de Campo Grande. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (22) e deixou um homem ferido.

Informações divulgadas pelo site Dourados News, apontam que a vítima, identificada como Arthur, conduzia o veículo, um Fiat Pálio pela rua Monte Alegre, quando bateu no GM Cruze que era conduzido por uma mulher, a mesma não respeitou a sinalização de parada obrigatória o que ocasionou a colisão.

O local é ponto frequente de acidentes, no ano passado, moradores da região protestam contra falta de segurança do local e penduraram uma placa com os dizeres “Atenção, cruzamento perigoso com vítimas fatais”.

Segundo os moradores, os acidentes no cruzamento são recorrentes, porque a Benjamin Constant é uma via dupla, o que acaba induzindo os condutores a acharem que é um trecho preferencial em toda a sua extensão. Em novembro do ano passado, Carmen Eloah Pastorello Alcocer, de 65 anos, morreu em um grave acidente no local.

