A Carreta show do Dourados Brilha estará levando muita animação e alegria aos moradores da região nesta quinta-feira (16), na rua Amapá, em frente a praça, no distrito de Itahum, aproximadamente 262 quilômetros de Campo Grande. O evento está previsto para iniciar às 19h30. A programação conta com apresentações culturais, musicais de artistas regionais e a presença do Papai Noel.