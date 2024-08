Carreta fica destruída ao pegar fogo na BR-163

Segundo informações do Nova Notícias, o caminhão seguia pela BR, sentido a cidade de Nova Alvorada do Sul

Na manhã de hoje (10), uma carreta ficou destruída em um incêndio na BR 163, entre a cidade de Nova Alvorada do Sul.

Segundo informações do Nova Notícias, o caminhão seguia pela BR, no sentido a cidade de Nova Alvorada do Sul.

As chamas do caminhão se espalharam pela vegetação, mas foram controladas pelos militares. Ainda não há informações da causa do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trânsito segue normal.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram