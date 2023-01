Carreta da Alegria arrecada 1400l de leite em apoio do social

Ação beneficente uniu o lúdico e a necessidade social para arrecadar leite para entregar aos mais necessitados de Três Lagoas, cidade localizada a 310km da Capital, na última segunda-feira (9). A ação com a carreta da Alegria resultou em 1.400 litros de leite arrecadados.

Foi uma parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) com Carreta da Alegria – Limão Doce, que além de divertir a criançada passou por diversas ruas da cidade.

a carreata vai ajudar a projetos realizados pela SMAS que possui grande demanda de alimento tão importante no preparo de grande parte dos pratos da culinária

A carreta ficou disponível por cinco horas, em frente à Cidade do Natal, das 17h30 às 22h30 e o ingresso foi um litro de leite por pessoa participante.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.