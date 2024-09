Candidato a vereador em Dourados capota carro na BR-163

Carro conduzido pelo candidato a vereador na cidade de Dourados, Lindomar Freitas, capotou, na noite dessa sexta-feira (20), na BR-163, após ser atingido por um carro que tentava sair de um congestionamento.

Conforme o site Dourados News, o trânsito na região estava bastante lento. Por conta disso, o condutor de um VW Gol tentou desviar da fila, atingido o Ford Ka conduzido por Lindomar.

Com o impacto, o automóvel capotou e parou com as quatro rodas para o alto.“Depois do acidente, um motociclista ainda quase bateu no meu carro. Me retiraram do veículo e não tive ferimentos graves, apenas dores musculares. Já o outro motorista foi à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Foi uma colisão violenta”, disse o candidato.

Após o acidente, o trânsito ficou parcialmente interditado nos dois lados da pista. “Meu carro foi rebocado, mas bens materiais a gente corre atrás, acidentes acontecem sempre”, relatou ao site local.

