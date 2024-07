Caminhão-tanque invade pista e destrói dois veículos na BR-163

Mais um grave acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (8), na BR-163, em Coxim, distante 251 quilômetros de Campo Grande, deixando uma pessoa ferida e três veículos destruídos.

A batida aconteceu quando um caminhão-tanque, que transportava diesel, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro caminhão que seguia no sentido contrário. Uma caminhonete Toyota Hillux que vinha logo atrás também foi atingida e capotou diversas vezes.

Com o impacto, os veículos foram parar às margens da rodovia. O motorista que conduzia o caminhão-tanque ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido por equipes da CCR MS Via, concessionária que administra a estrada.

Os outros envolvidos no acidente não se feriram. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para sinalizar a pista e registrar a ocorrência.

Desde sábado (6), esse é o terceiro grave acidente ocorrido na BR-163 em Mato Grosso do Sul. O primeiro aconteceu em Campo Grande, quando um Fiat Siena com três pessoas bateu de frente contra uma carreta. Todas as pessoas morreram na hora.

O segundo aconteceu na manhã de domingo (7), entre as cidades de Rio Brilhante e Douradina, quando um Fiat Palio com quatro jovens invadiu a pista contrária e bateu contra uma carreta. Todos os rapazes também não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram