Câmara de Batayporã aprova salário de quase R$ 21 mil para prefeito

Acreditando que possa ser reeleito, o atual prefeito de Batayporã já recebeu um presente antecipado da atual Mesa diretora da Câmara Municipal que faz parte da sua bancada de apoio. Trata-se de um aumento do salário que ele acredita que possa receber, caso a população de Batayporã decida pela sua reeleição, para os próximos quatro anos. De acordo com o Projeto de Lei número 014/2023, de autoria da Mesa Diretora do Poder Legislativo, o próximo prefeito de Batayporã (MS), vai ter um salário mensal de R$ 20.848,00. O projeto foi apreciado pelos vereadores em sessão ordinária, e votada em primeira votação na sessão do dia 04 para valer a partir do dia primeiro de janeiro de 2025. Já o salário do vice-prefeito, será elevado à R$ 10.448,00, os secretários municipais passam a receber R$ 8.775,00.

Tudo aconteceu em conjunto com a Mesa diretora da Câmara Municipal de Batayporã, que apresentou projeto de reajuste para os vencimentos do chefe do Executivo, vice e seu secretariado. Lembrando tambem que nessa mesma sessão entrou um projeto criando mais alguns cargos no executivo municipal. De acordo com o vereador Professor Neto (União Brasil), que foi um dos dois votos contrários, o outro Diego Ricardy (PRB) sendo que os outros cinco votos foram favoráveis à proposta, tendo sido registrada a ausência de dois vereadores. “É inadmissível que uma classe trabalhadora como professores que tem que estudar e que tem que entrar em uma sala de aula super lotada sem condições de trabalho sem ar condicionado tem que receber 5% a mais enquanto o salário do prefeito tem um reajuste absurdo as pessoas que trabalham na rua os garis, o trabalhador braçal tem reajuste de 5% enquanto o do prefeito que trabalha no ar condicionado que viaja para Dubai tem salário reajustado com uma porcentagem de 20% maior que a dos outros trabalhadores comuns”. Esta foi a afirmação do vereador.

“O que a gente pode fazer é falar para o povo que a gente não tá contente com isso aí, o funcionalismo público não tá contente, o sindicato não tá contente, mas infelizmente é assim, se o prefeito tem a maioria de vereadores, ele aprova o projeto que ele quiser, se amanhã ou depois ele quiser aprovar a troca da cor da bandeira do município, ele vai aprovar, né? Ele tem a maioria lá, ele tem de seis a sete votos, tranquilamente, e a gente, que é a oposição, é a minoria, mas o nosso papel a gente faz, a gente vota contra, a gente discorda, a gente vai para a tribuna, a gente critica”, lamentou o vereador Professor Neto. Já o vereador Diego Ricardy do PRB citou a tristeza pela falta de valorização do executivo com a classe de professores, lembrou que ele cortou o magistério do plano de cargos e carreira da educação onde perderam 20% em seus vencimento,e agora receberam apenas 5% de reajuste o que deixa ainda um deficit de 15%, em sua fala o vereador e professor Diego Ricardy pede e espera que o executivo reveja os valores e que possa dar o reconhecimento necessário a essa classe tão importante que é a Educação.

