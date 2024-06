Bataguassu recebe R$ 15 milhões do Governo de MS

O Estado está investindo em escolas reformadas, infraestrutura e nova turma no curso de Direito da UEMS

Com investimentos na área da educação e infraestrutura, que somam mais de R$ 15 milhões, o Governo do Estado entrega importantes equipamentos e inicia a execução de diversos projetos em Bataguassu. Em agenda no município no fim de semana, o governador Eduardo Riedel visitou os alunos da primeira turma do curso de Direito da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), no complexo do CEJA (Centro Educacional Juventude do Amanhã) e anunciou a segunda turma, com mais 50 vagas para 2025.

“É pela trajetória na educação que está a transformação do nosso Estado. A formação profissional da nossa juventude é fundamental. E por isso a segunda turma do curso de Direito da UEMS está garantida em Bataguassu”, disse Riedel.

Os primeiros alunos do curso de Direito da UEMS, que passou a ser oferecido este ano, são de municípios da região, além de Bataguassu, também de Santa Rita do Pardo, Anaurilândia, Brasilândia e outras cidades do Estado, além do interior de São Paulo.

No processo seletivo da primeira turma de Direito da UEMS foram oferecidas 50 vagas, 26 para ingresso por meio do vestibular e outras 24 para ingresso por meio do SISU (Sistema de Seleção Unificada) 2024, inclusive com oferta para ampla concorrência, negros, indígenas, residentes em MS e para PCD (pessoa com deficiência).

O curso de Direito tem cinco anos de duração, com aulas no período noturno. Um convênio entre a UEMS e a Prefeitura Municipal, que permitiu que a Universidade atendesse os alunos de maneira presencial no CEJA. O aporte financeiro do município foi de R$ 2 milhões para subsidiar a duração do curso e a articulação foi do deputado estadual Pedro Caravina.

“Agradeço pelas entregas das obras e o lançamento de novos investimentos. Faz muito tempo que a gente pleiteia um curso presencial de Direito, para ajudar a transformar nossa cidade. O Governo do Estado tem o programa MS Ativo que tem viés de investir nos municípios, além da infraestrutura, também em educação, que é a principal bandeira, saúde e assistência social”, afirmou Caravina.

Rede Estadual de Ensino

Com foco na modernização das unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino), o Governo de MS investiu mais de R$ 8 milhões na reforma geral das escolas estaduais Peri Martins e Professor Braz Sinigáglia, formalmente entregues pelo governador.

A EE Peri Martins recebeu mais de R$ 4 milhões em recursos para a reforma, que contemplou adequação de proteção contra incêndio e pânico, descargas atmosféricas e vigilância sanitária, além de toda as demais intervenções, e a aquisição de mobiliário e equipamentos para salas de aula, cozinha e laboratórios.

Na EE Professor Braz Singáglia o prédio foi totalmente reformado e adequado às normas de acessibilidade além das demais intervenções realizadas pelara a melhoria do espaço, com investimento de mais de R$ 3,3 milhões.

Infraestrutura

Também foi assinada a autorização para abertura de processo licitatório das obras de pavimentação e drenagem do Núcleo Industrial – R$ 2,9 milhões em investimentos –, restauração de pavimento – R$ 2 milhões –, pavimentação e drenagem do Porto XV – 2,2 milhões –, por meio do programa ‘MS ATIVO Municipalismo’, que tem o compromisso de promover o crescimento e desenvolvimento local.

Com informações da assessoria do Gov MS