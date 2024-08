Após prisão, polícia conclui que homem estuprou e engravidou sobrinha de 12 anos

As suspeitas foram confirmadas meses depois após o exame de corpo de delito afirmar que o tio é pai biológico do bebê que nasceu em junho deste ano

A Policia Civil, por meio de um teste de DNA comprou que uma criança, de 12 anos, engravidou e deu à luz a um bebê cujo genitor é o próprio tio.

As investigações iniciaram em abril deste ano quando a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Caarapó, recebeu uma denúncia de que uma criança, de 12 anos, moradora na aldeia Te’yikue, estava realizando um pré-natal no posto de saúde da reserva.

A menina teria dito aos policiais que desde de novembro de 2023, era abusada sexualmente pelo tio, de 28 anos. Os abusos aconteciam durante o trajeto até a escola, onde o autor do crime seguia a menor e a levava forçadamente até uma casa abandonada para praticar os abusos.

O rapaz negou o crime, mas foi preso preventivamente pela equipe da Delegacia de Polícia de Caarapó.

As suspeitas foram confirmadas meses depois após o exame de corpo de delito afirmar que o tio é pai biológico do bebê que nasceu em junho deste ano.

O homem permanece preso e a disposição da justiça.

