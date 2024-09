Após ficar internado 19 dias em hospital, idoso que foi esfaqueado durante festa morre em Ponta-Porã

O idoso Hélio dos Santos Silva, de 64 anos, morreu após ficar internado 19 dias em hospital de Ponta-Porã. O idoso foi esfaqueado na barriga durante uma festa em Amambaí, no dia 9 de setembro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o filho da vítima relatou que o pai tinha tido um desentendimento na casa dele com um homem apelidado de ‘Leandrinho’. O motivo da discussão foi por causa de mulher.

Durante a discussão, Leandrinho golpeou a cabeça da vítima com um pedaço de madeira. Após a agressão, o homem foi mandado embora da residência. Passado dias do ocorrido, o idoso foi em uma festa da cidade e encontrou o homem, que ao se aproximar desferiu uma facada na barriga de Hélio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o idoso foi encaminhado para um hospital de Amambai, mas devido à gravidade do ferimento, precisou ser transferido para o Hospital Regional de Ponta Porã.

No dia 12, Helio recebeu alta e voltou para casa, mas teve que ser internado novamente após passar mal.

O caso foi registrado na delegacia de Ponta Porã como homicídio simples.