Alan Guedes defende novo curso de medicina na UEMS

O Prefeito Alan Guedes participou da audiência pública realizada nesta terça-feira (11) na Câmara Municipal, proposta pelo vereador Sérgio Nogueira, que solicita a implantação de três cursos na (UEMS Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul de Dourados), sendo eles: Medicina, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.

“Nós não abriremos mão da implantação dos cursos aqui em Dourados. Os três cursos são fundamentais para o município. E a UEMS tem uma vocação para o interior, ela nasceu para interiorizar o ensino, e por isso ela tem a sede em Dourados. Estamos em uma cidade que é pólo de serviço na área da saúde para 33 municípios, nós temos hoje um milhão de habitantes que são atendidos todos os dias pela nossa macrorregião. E essa iniciativa do vereador Sérgio atende um anseio da cidade, da câmara e da população”, pontuou Alan.

De acordo com a proposta os objetivos são ampliar a oferta de graduações em saúde no Estado e atender a crescente demanda por profissionais qualificados nesta área do conhecimento. E, para debater o tema e as reais necessidades, autoridades estiveram presentes, dentre eles o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho. “É motivo de muito orgulho ouvir os representantes do município presentes darem esse aval e referendando porque a UEMS defende a regulamentação e a valorização das profissões. É eu vejo que o entendimento aqui é que é possível essa implantação e que estaremos juntos nessa empreitada”, ressaltou o reitor.

“A UEMS tem um papel fundamental no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, e a implantação desses cursos é uma forma de contribuir à formação de profissionais qualificados e ao fortalecimento da economia local”, afirmou o vereador Sérgio Nogueira.

Dentre os participantes estavam: o secretário municipal de Saúde Waldno Lucena, o presidente da Associação Médica da Grande Dourados (AMGD), o médico oftalmologista Guilherme Aprigliano Bonini; a presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento da Terapia Ocupacional, Camila Fernandes Oliveira, o fonoaudiólogo Ademir Garcia Baena e o diretor-geral do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) Campus Dourados, Carlos Vinícius Figueiredo foi eleito.

