Aeródromo de Cassilândia recebe investimento de R$ 6,7 milhões

O Governo de Mato Grosso do Sul está promovendo importantes obras de restauração no aeródromo de Cassilândia, incluindo a PPD (pista de pouso e decolagem), a pista de taxiway e o pátio de aeronaves. As obras, que já estão 15% concluídas, fazem parte de um investimento total de R$ 6.765.545,83, reforçando o compromisso do Governo com a melhoria da infraestrutura aérea em MS.

O objetivo dessa obra é proporcionar melhores condições logísticas e turísticas, além de atrair novos investimentos da iniciativa privada, segundo o secretário da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), Helio Peluffo. “Essas obras não apenas melhoram a infraestrutura local, mas também contribuem significativamente para a chegada de novas empresas e investimentos, fortalecendo a economia regional”, afirma.

Além de Cassilândia, nesta fase do Plano Aeroviário Estadual os investimentos contemplam outros municípios como Jardim, Naviraí, Camapuã, Paranaíba, Água Clara e Inocência. Esse esforço faz parte do “maior plano de investimento aeroviário da história do Estado”, que prevê a aplicação de R$ 250 milhões na construção, estruturação e reforma de aeroportos e aeródromos.

O Plano Aeroviário Estadual visa atender à crescente demanda turística e empresarial, posicionando Mato Grosso do Sul como um importante polo de desenvolvimento aéreo. Até o final de 2026, o Governo planeja investir outros R$ 174 milhões, além dos R$ 9 milhões já aplicados em obras concluídas em Porto Murtinho, Camapuã, Jardim, Paranaíba, Cassilândia e Naviraí.

“O plano aeroviário não só visa o crescimento do setor, mas também busca trazer facilidades aos turistas, promover o desenvolvimento econômico do estado e atrair novos investimentos para as cidades envolvidas”, destaca o superintendente Logístico e coordenador de Transporte Aéreo, Hidroviários e Ferroviários da Seilog, Derick Hudson Machado de Souza.

Diariamente, Mato Grosso do Sul se destaca na rota do desenvolvimento aéreo, atraindo investimentos e turistas, e fortalecendo sua posição no cenário econômico nacional.

Com Gov MS