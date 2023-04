Adolescentes são resgatadas em casa de prostituição no interior de MS

Duas adolescentes, de 13 e 15 anos, foram resgatadas em uma casa de prostituição, na tarde de ontem (26), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Quatro pessoas foram detidas e responderão pelo crime de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e favorecimento da prostituição.

De acordo com as investigações, as adolescentes estavam em uma casa de prostituição na rua Ponta Porã, no bairro Vila Progresso. No local, os agentes da Guarda Municipal de Dourados (GMD) e do Conselho Tutelar depararam com as adolescentes alcoolizadas no momento do resgate.

Segundo apurado pelo Dourados News, a equipe policial teve acesso às conversas de aplicativos, onde relatavam que as meninas estavam “louconas”.

Quatro pessoas, entre elas um que se apresentou gerente da boate, um jovem de 24 anos, foram encaminhados ao 1º Distrito Policial. Os outros três são funcionários.

Todos os detidos devem responder por estupro de vulnerável, tráfico de drogas, casa de prostituição, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, ou adolescente, ou de vulnerável.

Além das infrações acima, o dono da casa noturna deve responder também pelo crime de rufianismo, quando se tira proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou parcialmente, por quem a exerça.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário