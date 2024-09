Adolescente de 14 anos é esfaqueado por mulher na Aldeia Bororó

Ontem (22), um adolescente, de 14 anos, foi esfaqueado nas costas por uma mulher na Aldeia Bororó, em Dourados. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe do menor relatou que o adolescente havia saído de casa sem autorização e foi encontrado ferido.

Ele foi socorrido e levado ao hospital da Missão Caiuá, onde permanece internado com estado de saúde estável.

Conforme relatado à policia o garoto estava voltando para casa quando foi abordado por uma mulher que tentou roubar sua bicicleta. Durante a ação, ele acabou sendo atingido com uma facada nas costas. Após a agressão a mulher fugiu.

A policia investiga o caso para identificar e prender a autora do crime.

