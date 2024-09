Acusado de matar cabeleireira com tiro na cabeça é condenado a 27 anos

O homem estava foragido desde 2021 e foi encontrado em 2023 pela Policia em Ciudad del Este, na fronteira do Paraguai com Foz do Iguaçu

Na última quarta-feira (18), Marcos Bezerra de Melo, de 46 anos, foi condenado a 27 anos de prisão pelo feminicídio da cabeleireira Jackeline Aparecida de Souza Galvão, de 37 anos, em Nova Alvorada do Sul, a 120 quilômetros de Dourados.

Segundo informações, Marcos não aceitava o fim do relacionamento com Jackeline e na madrugada de 2021, ele assassinou a mulher a tiros, além de tentar atirar no filho dela, de 10 anos.

A filha, de 20 anos, entrou na frente para defender a criança e levou um tiro no braço.

Após o crime, Marcos ficou foragido e só foi encontrado pelos policiais em 2023, em Ciudad del Este, na fronteira do Paraguai com Foz do Iguaçu.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul tinha indícios de que Marcos estaria no Paraguai. Ele estava com mandado de prisão em aberto pelo crime e tentou usar documento falso, quando a Polícia Nacional o prendeu.

