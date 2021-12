Acidente entre caminhões na BR-262 deixa fluxo lento

Acidente entre dois caminhões às margens da BR-262, no anel viário de Três Lagoas na tarde desta sexta-feira (17), interferiu no tráfego de veículos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) estiveram no local para fazer o controle do fluxo de veículos. Não houve feridos.

Segundo o site Rádio Caçula, os dois caminhões ficaram engavetados na via e não foi informado sobre feridos no acidente, e os motoristas não precisaram de atendimento médico.

Os policiais ainda estão no local controlando a passagem dos veículos.