Acidente com embarcação mata uma pessoa e deixa outra gravemente ferida no Pantanal

Acidente com embarcação, na manhã desta terça-feira (3), na região de Porto Índio, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida.

Equipe do Corpo de Bombeiros está a caminho do local com ajuda de um helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para resgatar a pessoa que ainda está com vida.

Não foram divulgadas informações a respeito das causas do acidente, nem qual a idade das vítimas. O local é de difícil acesso.

A vítima em estado grave será encaminhada para a Santa Casa de Corumbá, onde deve receber os primeiros atendimentos.

