Condutor de Uno fica em estado grave após bater de frente com carreta

Cleber Gonçalves, 30 anos, ficou em estado grave, após colidir de frente o veículo que dirigia, um Fiat Uno Vivace de cor branca, em uma carreta tritrem, na noite de ontem (27), na BR-262, na cidade de Água Clara a 187 quilômetros da Capital.

Conforme o site Fatos Regionais, o motorista perdeu a direção do veículo, próximo ao posto de combustíveis e invadiu pista contrária e atingiu a carreta. Com a força do impacto da batida, o Uno ficou com a parte frontal totalmente destruída.

O motorista ficou preso as ferragens e foi socorrido ao hospital de Três Lagoas, no leste do Estado.

A PRF (Polícia rodoviária Federal) foi acionada e esteve no local com apoio das polícias civis e Militar da cidade. O condutor da carreta, que não teve o nome divulgado, não sofreu ferimentos.