Whindersson arma leilão para ajudar vítimas de chuvas na Bahia

Whindersson Nunes anunciou no Twitter que vai promover um leilão para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingem a Bahia. No microblog, o humorista contou que para os próximos dias, irá liberar um site onde nele serão leiloados itens pessoais. “Peças marcantes da minha vida: a roupa do primeiro show, a roupa de “qual é a senha do Wi-Fi”, e também a primeira guitarra que tive e várias coisas. O arrecadado vai para aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia”, escreveu.

A reação de reconhecimento dos seguidores de Whindersson aos necessitados foi imediata. Gkay respondeu dizendo que também quer de ajudar. “Amigo, quero entrar nessa contigo, eu podia ver alguns looks da Farofa, não sei, enfim, quero ajudar também”, escreveu a a influenciadora.

“O Whindersson sozinho não salva o mundo. Vamos pedir para as autoridades, para mais famosos. Juntos são mais fortes!”, escreveu uma moça. “Cara, eu não tenho como participar do leilão, porém posso ajudar tipo com pix. Não que não seria massa ter uma peça sua, porque tu é foda mais e queria ajudar nem que seja com um pouquinho. Já tivemos uma cheia que destruiu minha cidade há mais de anos e sabemos como é”, comentou um rapaz.

Quem também se movimentou nas redes sociais foi Preta Gil. A cantora fez uma alerta sobre os municípios mais necessitados e divulgou o perfil de algumas prefeituras que estão precisando de todo tipo de doação. “