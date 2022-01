Vídeo: com “tempero” brasileiro, Anitta participa do show da virada de Miley Cyrus

Nossa “girl from Rio“, a cantora Anitta, retornou aos Estados Unidos para participar de um showzaço de Réveillon em Miami, Flórida. No evento “Miley and Pete’s New Year’s Eve”, da artista pop Miley Cyrus e do comediante Pete Davidson, a brasileira foi convidada para performar na madruga de hoje (1º) no programa televisionado – considerado um “show da virada” da emissora norte-americana.

Esta é a segunda vez de Anitta em um evento de Ano Novo nos EUA. Desta vez, ela fez uma apresentação solo com direito a muita coreografia e sensualidade, apostando em um medley com alguns de seus hits internacionais para animar a galera. Deu certo, pois o gingado brasileiro de “Girl From Rio” e “Envolver” venceram.

Assista abaixo:

Na sequência, na segunda parte de sua performance, Anitta surgiu ao lado da rapper Saweetie. As duas se uniram para cantar “Faking Love”.

O show ainda contou com a presença de outros nomes da música internacional, como Brandi Carlile, 24kGoldn, Billie Joe Armstrong, Noah Cyrus e Jack Harlow.