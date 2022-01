Quer se livrar das dívidas? Comece pelo básico: planejamento e organização; veja dicas

Conta de luz atrasada, dívidas no cartão de crédito e boletos vencidos são alguns caminhos para o endividamento que se tornou um problema mais grave durante a pandemia de COVID-19. Para algumas pessoas a sensação é de bola de neve, mas segundo especialistas, com o mínimo de organização, planejamento e um pouco de sacrifício pessoal – é claro –, será possível sair do “gargalo” do vermelho.

Segundo o educador financeiro Jhon Wine, vice-presidente da Abefin (Associação Brasileira de Educadores Financeiros), alguns passos são importantes para reequilibrar as contas. Veja algumas dicas: