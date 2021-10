Rico Melquiades vence a terceira prova do fazendeiro e provoca peões ao chegar na sede: “Colocar moral”

Rico Melquíades foi o grande vencedor da prova e retornou para a sede do reality show aos berros e avisando que iria causar muito com quem o colocou na roça. O humorista invadiu a sede dando com as mãos com Dayane Mello e Erika Schneider, e recebeu assim que entrou um forte abraço de Lary Bottino e Guia Araújo e comemorou falando seu melhor bordão: “Calada vence”.

Alguns dos peões comemoraram bastante a conquista de Rico, e queriam saber mais sobre a prova. Já outros como Solange Gomes, Mc Gui e Tati Quebra Barraco ficaram isolados em um canto da sede, mostrando que estavam insatisfeitos com o resultado.

Gui Araújo então entregou o chapéu de fazendeiro na cabeça de Rico e logo avisou que irá colocar os seus colegas de confinamento para trabalhar.

“Vou colocar moral nessa bagunça agora. Os sete votos que foram em mim se preparem”, gritou ele.

Segundos depois, o peão disse que só Mileide Mihaile vai poder escolher as tarefas que quer fazer dentro do confinamento. “ Vou lhe perguntar se você quer trabalhar ou quer cozinha?”, perguntou ele.

Mais que depressa, Mileide respondeu: “Pode me colocar. Se for uma coisa [tarefa] mais tarde, eu consigo os dois”. Sem papas na língua , Tati Quebra Barraco levantou do sofá e respondeu:

“Eu faço tudo, só não faço a vaca de chifre. Se me botarem pra fazer vaca, vai tomar punição direto.

Já tô te avisando que eu não vou fazer. Simples assim, né?”, comentou ela em bom som.

Rico Melquiades, não rebateu a fala de Tati e continuou comemorando o triunfo.