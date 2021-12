Ratinho perde R$ 50 mil em golpe no WhatsApp: ‘Botou a foto do meu filho’

Após ter a casa assaltada, Ratinho foi vítima de um golpe no WhatsApp e perdeu nada menos que R$ 50 mil. Ele falou sobre o caso em seu programa nesta semana, no quadro “Mesa do Ratinho”. Carlos Massa se referiu ao criminoso como “um cara se passou pelo meu filho e me deu um cano de R$ 50 mil. Ele falou que estava nos Estados Unidos.”

Segundo coluna do Uol, o apresentador diz que pediu para falar com o suposto filho pelo telefone, mas o golpista disse que só conseguia por texto. “Ele botou a foto do meu filho no WhatsApp, o Rafael, e ficou escrevendo. Eu falei: fala comigo, filho. ‘Não, meu telefone não está falando, só escrevendo’. Eu falei: mas esse telefone eu não conheço!”

“Ele disse que estava nos Estados Unidos, e eu mandei para ele R$ 50 mil. R$ 15 mil, daí ele pediu mais R$ 35 mil, eu dei mais 35. Eu não conseguia falar com o número de telefone. Desgraçado”, completou.

