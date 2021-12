No dia do Natal, Kelly Ramos realiza show na praça Ary Coelho

Neste 25 de dezembro, a cantora Kelly Ramos vai oferecer aos campo-grandenses um show com repertório eclético, que agrada de jovens a mais velhos e promete ser uma grande festa para todos os que visitarem o Centro. Mais cedo, às 17h, On The Road, leva o bom e velho rock’n’roll para animar a praça.

Na mesma data, o Coral Vozes da Periferia vai encantar com muita música de encher o coração de amor e esperança. A apresentação se inicia às 19 horas na esquina da Rua 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena, em frente ao Relógio da 14.

As paradas natalinas vão acontecer às 19h e 21h na Rua 14 de Julho. Como sempre haverá pipoca, algodão doce e muitas brincadeiras, como pinturas faciais, de graça, para divertir a criançada na festa do Reviva Natal: Campo Grande de luz, paz e alegria. A programação que começou no início deste mês segue até 26 de dezembro.

Quem ainda não foi visitar o Centro se programe para curtir a festividade e aproveite para conhecer os pontos turísticos de Campo Grande. O City Tour terá saída às 18h, 19h e 20h no sábado (25). O uso de máscara é obrigatório e haverá álcool em gel disponível para todos os usuários. No dia 26 haverá saída às 18h e 20h.