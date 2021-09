MC Mirella e Raissa Barbosa fazem as pazes na festa de Virgínia

Até a noite de quinta-feira, 16 de setembro, era impensável uma trégua entre MC Mirella e Raissa Barbosa. Inclusive, quando ambas chegaram à festa do lançamento da nova linha de produtos de Virgínia Fonseca, em São Paulo, rolou climão e muita gente já esperava barraco. Isso porque desde o primeiro dia em que elas se cruzaram, na estreia de “A Fazenda 12”, no ano passado, a funkeira expôs uma diferença entre elas: Raissa havia ficado com Dyno Alves, que na ocasião era namorado de Mirella.

Depois de várias tretas no game rural, as duas seguiram trocando farpas pesadas nas redes sociais, até um dia antes da tal festa. Mas foi no evento organizada por Virginia Fonseca em São Paulo que elas hastearam a bandeira da paz.

A funkeira acusava a modelo de ter ficado com seu marido Dynho Alves, enquanto eles ainda namoravam. Já Raissa afirmava que o Mirella não estava com ele quando se envolveu com o Rei do Quadradinho.

Depois de uma conversa. as duas foram fotografadas por paparazzis e se abraçaram, explicando que haviam esclarecido as diferenças após uma conversa no banheiro.