Mayra Cardi e Arthur Aguiar voltam a morar juntos

Mayra Cardi e Arthur Aguiar decidiram morar juntos novamente. O casal anunciou no instagram na quarta-feira (22) que o ator está de mudança para a mansão da influenciadora, que fica no interior de São Paulo.

Mayra publicou um vídeo mostrando o quarto do casal sendo todo organizado e, na legenda do vídeo, a influenciadora colocou: “A hora é agora! Eu e Arthur Aguiar resolvemos juntar nossas escovas de dentes novamente! E obviamente eu não poderia deixar de dividir com vocês essa nova fase!”.

Lembrando que o casal viveu uma separação ano passado. Segundo Mayra, eles se separaram pois o Artista havia traído ela 16 vezes e que tinha um relacionamento abusivo com ele.

Veja a publicação: