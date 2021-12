Diretor do SPFC explica novas negociações e Arboleda prolonga contrato até 2025

Em entrevista ao “Bandsports”, o diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube, Carlos Belmonte, atualizou a negociação do time com os jogares Douglas Costa e Soteldo. A tendência é que apenas uma contratação de peso seja feita na temporada, por causa da difícil situação financeira são-paulina.

Além disso, o ”xerife” da zaga são-paulina, Arboleda, fez um acordo nesta quinta-feira (23) e acertou a renovação contratual com o São Paulo. O novo vínculo será válido até 2025.

“Existiu e existe o desejo do São Paulo pelo Douglas Costa. Só que o Douglas Costa é um jogador mundial, com passagem pela Europa. É um jogador que para o padrão atual do São Paulo é caro. A gente tem trabalhado na busca de parceiros para ter um jogador tipo Douglas Costa. Achamos que precisamos de um jogador com esse perfil”, explicou Belmonte.

Além de Douglas, o atacante Soteldo, ex-Santos, interessa ao clube, mas a negociação é complicada. “A gente teve a informação que o Toronto queria emprestar o Soteldo. A partir disso, tivemos alguns contatos. Conversando com o Toronto, soubemos que não havia a intenção de emprestar o Soteldo, apenas negociá-lo em definitivo. Com isso, a coisa esfriou um pouco. Mas não estamos descartando o Soteldo ainda. Temos conversado sobre outras possibilidades”, completou.