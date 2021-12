Os artistas Luísa Sonza e Vitão se reencontraram na festa do pijama da influenciadora Virginia Fonseca que ocorreu na última terça-feira (21), em São Paulo.

A cantora foi convidada para cantar no evento e também curtir a festa. O perfil do Instagram dos convidados dava para ver o cantor admirando a ex-namorada cantando e dançando, enquanto que ele estava super empolgado no momento. Imagens aparentam mostrar que ele gostava do que via.

O casal estava junto oficialmente desde setembro de 2020 e terminaram em agosto deste ano.