Jojo Todynho, vencedora de A Fazenda 12, e dona da frase “Se quer paz, amém. Se quer guerra tu me fala”, vibrou com a vitória de Rico Melquíades em A Fazenda 13. Ela foi uma das responsáveis, que puxou mutirão de votos a favor do atual campeão.

Em fala ela disse:”Meu Deus do céu, calada vence! Rico campeão. Rico, o chapéu agora é todo seu. Parabéns, que Deus te abençoe muito. Ai que felicidade”.