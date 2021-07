Hora da Fofoca: Tudo sobre o mundo das Celebridades

Ilha Record: Pyong e Antonela se aproximam no começo do game e Sabrina Sato é elogiada pela performance

Esta segunda-feira, 26 de julho aconteceu a estreia da “Ilha Record”, novo reality show da Record TV. O primeiro episódio fez uma apresentação geral dos 13 participantes, mostrou os ambientes da casa, divisão das equipes, além de ter as primeiras provas.

O primeiro dia já mostrou uma pequena briga entre Dinei e Claudinho. O ex-jogador não gostou de ser descartado da equipe do empresário. Mas outro fato que chamou a atenção, foi a aproximação de Pyong Lee e Antonela, desde os primeiros momentos do game.

Os dois fizeram parte da mesma equipe, a Esmeralda e também foram vistos em algumas cenas já tramando algumas estratégias e próximos passos do jogo. No quarto coletivo, os dois escolheram uma cama ao lado da outra e, na primeira noite rolou uma conversa sobre a convivência.

Não parece que a gente está há vários dias já, né? Você vai ver que uma semana vai parecer um mês. Quer dizer, você já passou pela experiência. É muito maluco”, disse o ex-BBB.

Lembrando que, após o final das gravações, surgiram rumores de um envolvimento de Antonela e Pyong e, pouco tempo depois, Sammy Lee, esposa do hipnólogo, colocou ponto final no casamento após ver as primeiras cenas do ex-marido deitado na cama com a argentina.

A repercussão da estreia de “Ilha Record” foi assunto nas redes sociais, principalmente pela performance de Sabrina Sato no comando do reality. A grande maioria elogiou a apresentadora e a consideraram muito segura e solta. “A sabrina sato na ilha record surrando o andré marques em no limite”; “A Sabrina Sato tá maravilhosa! Super segura! Além de muito linda”; “Chocada com a Sabrina Sato, apresentando o #IlhaRecord quanta desenvoltura, parabéns!”; “A Sabrina Sato está na sua melhor fase: Mais segura com o TP, mais leve, solta ela sempre foi, centrada mas sem perder seu lado cativante e engraçado. A lenda evoluiu, não é a toa que se tornou um dos maiores nomes da emissora e da TV!”, foram algumas das mensagens.

Léo Santana anuncia live para gravação de CD inédito

No próximo sábado, 31 de julho,Léo Santana estará a postos para a gravação de seu mais novo CD, mas com participações especiais: o público! Vai rolar uma live no YouTube, no canal do cantor, com transmissão ao vivo.

O “CD in Live”, em parceria com a marca de cervejas Skol, terá início a partir das 18h, e sucede o álbum “Let ‘s Go”, lançado este ano com sete faixas inéditas.

O GG promete um repertório atualizado e repleto de sucessos que farão os corpos mexerem com muita música. Bom para dar uma esquentada neste inverno, não é?

Recentemente, Léo Santana lançou a música “Não Teve Dó”, uma mistura entre trap, funk, rap e pagodão em parceria com MC Davi.

“A pandemia fez despertar um Léo Santana que estava adormecido dentro de mim. Aproveitei esse tempo para estudar, entender e me dedicar 100% à música e ao que o público está consumindo. O mundo hoje é muito voltado para o digital e o consumo musical é muito rápido. Achar um equilíbrio entre a velocidade e entregar um conteúdo de desejo com qualidade é um desafio que me fez amadurecer muito e querer produzir cada vez mais”, afirmou o baiano.

“Estou em uma nova fase da minha vida, casado, vou ser pai… Com a perda do meu pai, passei a ser o chefe da família e toda essa mudança e responsabilidade me deu força e inspiração para me dedicar ainda mais à minha carreira e à música, que é o que eu amo fazer”, acrescentou ele.

Para o músico, Davi era a opção certa para fazer parte do trabalho tão desejado.

“‘Não Teve Dó’ nasceu de sonho que tinha de fazer algo nesse estilo mais street, mais trap, rap que ouço bastante. Então, chamei meu parceiro Davi, que tem um estilo que curto muito, para compor e cantar comigo essa canção e ele topou na hora! Misturamos os nossos estilos, o funk dele com a batida da minha essência, que é o pagodão”, disse.

O funkeiro ainda reforçou a aventura por gêneros musicais e a felicidade pela colaboração com o Gigante.

“Estou muito feliz com esse lançamento. É um novo desafio pra mim, caminhar por outros ritmos musicais e fazer uma parceria com um gigante da música como o Léo”, disse MC Davi.

Tirulipa sai em defesa de André Vitor, pastor amigo de Wesley Safadão que está sendo acusado de pedofilia

Nesta segunda-feira, 26 de julho, um vídeo compartilhado por Wesley Safadão em seus stories acabou criando enorme repercussão e polêmica na web. Isto porque, no registro, o pastor André Vitor aparecia ao fundo abraçando algumas crianças por trás, e logo em seguida puxando a sua camiseta para baixo. As imagens foram o suficiente para que internautas pedissem que o vídeo fosse investigado sob acusações de pedofilia.

Wesley Safadão, por sua vez, saiu em defesa do amigo, assim como sua esposa, Thyane Dantas. André Vitor também se posicionou, alegando que as medidas legais cabíveis serão aplicadas a aqueles que o estão acusando de pedofilia. Até Tirulipa, que também aparecia no vídeo, fez questão de compartilhar nas redes sua opinião sobre o caso.

“Por que esse povo tem tanto ódio de inventar história, tanto ódio de inventar coisa onde não tem, de tentar cancelar as pessoas sem motivo? Para quê meu Deus? Pra quê tanta notícia ruim? Pra quê tanta invenção? Passamos um final de semana maravilhoso com meu irmão Wesley Safadão, e nosso pastor amado, queridíssimo André Vitor. Esse cara é de dentro de casa, é um cara que nos guia para o caminho de Deus, é o enviado para nos abençoar, nos fortalecer em Cristo, só faz o bem para todo mundo, um pastor, um amigo, um irmão”, começou o artista.

“Foram pegar o rapaz para Cristo, dizer que ele estava assediando. Vocês vão acabar matando pessoas, sabe? Eu não sei por que tanto ódio, tanta invenção. Inventar, montar? Vocês montarem, colocarem palavras, assunto sério, sabemos que é sério, mas vocês tiram de onde não tem, a gente só chama para nossa casa quem confiamos”, completou, por fim, o famoso em seus stories, alegando também que Deus castiga quem é injusto e declara coisas por “maldade”.

Anitta ‘se joga’ no axé de Xanddy na Flórida: ‘Noite maravilhosa’

A cantora Anitta tirou o domingo de folga para se divertir! No último dia 25 de julho, a beldade marcou ilustre presença no show do músico Xanddy, na Flórida, Estados Unidos.

Fazendo jus ao apelido de Poderosa, a artista chegou ao evento de limosine na companhia de amigos.

O melhor do Brasil é o brasileiro. Que noite maravilhosa com meu amigo Xanddy.

Ela ainda subiu no palco da apresentação e cantou ao lado do marido de Carla Perez.

“Não adianta gente. Nossa energia é sem igual. Que saudade eu estava”, frisou.

Ao final, a famosa pegou um jatinho direto para Los Angeles.

“Gente eu tô sem voz, foi incrível, que sensação boa. E agora eu vou direto trabalhar, chegar trabalhando. Tenho uma campanha para gravar, e eles queriam colocar para hoje”, explicou.

Anitta conseguiu mudar a data com os contratantes para prestigiar Xanddy.

“Eu falei não, porque tinha Xanddy e um sambinha. Vou ter que chegar já trabalhando, mas é isso aí. Cansada, destruída, mas feliz”, finalizou.

Juliette grava primeiro videoclipe com diretor que já trabalhou com Madonna A vida de Juliette Freire mudou da água para o vinho, assim que ela cativou o País durante participação do “Big Brother Brasil 21”, da TV Globo. Toda focada na carreira como cantora, a campeã do reality show comandado por Tiago Leifert está se dedicando à gravação de seu primeiro videoclipe. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a ex-BBB desenvolve secretamente seu primeiro projeto musical. Juliette está gravando seu primeiro clipe em um estúdio do Rio de Janeiro. A produção audiovisual é assinada por ninguém menos que Giovanni Bianco, diretor famoso por assinar videoclipes de grandes estrelas da música nacional e internacional, como Madonna, Anitta, Ivete Sangalo e Ludmila.

Ana Maria Braga arrasa de biquíni ao mostrar um pouquinho das férias

Como a própria Ana Maria Braga escreveu: férias mode on! Nesta segunda-feira, 26 de julho, a apresentadora surgiu de biquíni, andando pela faixa de areia de uma praia para onde ela viajou a fim de curtir os dias de descanso.

No vídeo, Ana Maria aparece protegida por um chapéu e óculos de sol enquanto desenha um coração na areia e depois caminha, seguindo em frente, ao som de Gilberto Gil, “Andar com fé”.

“Meu amor pra vocês!!”, escreveu a loira, na legenda Nos comentários, vários internautas a elogiaram, como esta fã: “Gente! E esse corpinho lindo da minha deusa?”. Em outra mensagem, mais palavras de carinho: “Ana Maria… aproveite e curta muito tudo isso… estes momentos não têm preço!!!”, disse um outro perfil. “Linda, seja sempre feliz e abençoada”, desejou mais um. De acordo com as atualizações de Ana Maria Braga, ela viajou para a Península de Maraú, parte da região da Bahia conhecida como Costa do Dendê, a 270 quilômetros de Salvador. A praia escolhida por ela foi Barra Grande.

Viúvo de Paulo Gustavo encanta ao passear com filhos no Rio

Thales Bretas, o viúvo do ator Paulo Gustavo, segue em seu luto após dois meses da partida do amado, contudo, a vida precisa continuar… Fácil nunca é! O médico reuniu os dois filhos, Gael e Romeu, para um passeio na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde de segunda-feira, 26 de julho.

O dermatologista contou ainda com a companhia da amiga Susana Garcia, cineasta e médica que esteve presente nos últimos momentos de vida do intérprete de “Dona Hermínia”.

As crianças esbanjaram fofura no local e se animaram bastante na presença do papai amoroso. O espaço arborizado contava com outros frequentadores que faziam suas caminhadas vespertinas.

