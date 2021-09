Fãs vão à loucura com Juliette cantando com Sandy no Domingão

Depois de muitos momentos emocionantes com a participação de Juliette Freire no Domingão, a moça acabou recebendo uma surpresa após o quadro Visitando o Passado, que fez ela cair no choro.

O último depoimento foi seguido por uma mensagem de Sandy. “Eu aposto que você já cantava bem quando era novinha… E olha, já que a gente é colega de trabalho agora, você é cantora oficialmente, que tal a gente combinar de cantar juntas um dia? Eu soube que você era fã minha e do meu irmão, que você cantava as nossas músicas”, começou dizendo a cantora.

“Aliás, já que você está aí no Domingão, eu posso ir aí cantar com você agora… Topa?” , indagou Sandy, que logo depois entrou no estúdio e começou a cantar com a campeã do Big Brother Brasil 21. As duas então começaram a cantar juntas no palco do programa de Luciano Huck.

“Meu Deus, nunca na minha vida eu esperava isso, eu não estava preparada!”, afirmou Juliette. Logo depois, o apresentador falou sobre Sandy não ter saído de casa desde o começo da pandemia. “Eu estou muito feliz de vir fazer essa surpresa aqui“, disse a irmã de Júnior, deixando a colega emocionada. Nas redes sociais, os fãs ficam eufóricos com o momento.