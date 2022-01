Ex-Tiazinha, Suzana Alves afirma que Daniel inventou affair com ela

m entrevista bem sincera, Suzana Alves falou do cantor Daniel e desmentiu o suposto romance que os dois teriam vivido. O cantor relatou em sua biografia ‘Minha Estrada’, lançada em 2014, que os dois tiveram um affair, mas a intérprete da Tiazinha afirmou que os dois nunca viveram nenhuma relação de intimidade.

“Não acredito que ele teve a cara de pau de falar uma coisa dessas”, disse Suzana em conversa com Rogério Vilela, que comanda o podcast “Inteligência Ltda”. Tiazinha afirmou, inclusive, que chegou a intimar Daniel para ele retirar as informações do livro, mas de nada adiantou.

“Eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel. Foi ele que escreveu no livro dele. Acho que ele teve um amor platônico, para mim foi isso. Mandei uma intimação para ele tirar. Só pode ser… Ele era muito menino, muito ingênuo, e criou na cabeça dele alguma coisa. Para mim foi isso”, afirmou.

Suzana disse ter ficado muito decepcionada com o ocorrido. “Cheguei a essa conclusão para não passar por coisas mais constrangedoras. Fiquei bem decepcionada. Ele quis dar uma aparecida aí, desculpa. Não acredito que ele teve a cara de pau de falar uma coisa dessas”, lamentou. “Depois fiquei lembrando que ele me mandou um presente na minha festa de 21 anos… A minha produtora, Angela, que também trabalhou com ele, sonhava que um dia eu me casaria com o Daniel. Acho que era mais sonho dela, e ela colocou isso na cabeça dele”, avaliou.